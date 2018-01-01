В объем освидетельствования входят:

Осмотр для ФМС и ОВИР

Медицинское освидетельствование о наличие (об отсутствии) инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих и являющихся основанием для отказа в выдаче либо аннулирования разрешения на временное проживание или вида на жительствоисследование крови, флюорография, фтизиатр, психиатр-нарколог, ХТИ, инфекционист, дерматолог, терапевт.исследование крови, манту, фтизиатр, психиатр-нарколог, инфекционист, дерматолог, терапевт.Договор оформляется в кассе (6 подъезд Роддома).Оплата производится по карте.1. Поликлиника ЦРБ, ул. Махова, д.14, процедурный кабинет №216, №224 (пн, вт, ср с 08:00 до 10:00) Взятие крови из вены на ВИЧ, ИФА, РПГА, РМП;2. Поликлиника ЦРБ, ул. Махова, д.14, 1 этаж (пн-ср с 12:00 до 13:00) флюорография;3. Противотуберкулезный диспансер, ул. Махова, д.18 (пн-чт с 08:00 до 14:00), с ответами флюорографии. Для детей: реакция манту 08:00-10:00, через регистратуру;4. Кожно-венерологическое отделение, на приём к дерматологу с ответами ВИЧ и сифилис, ул. Махова, д.5 (пн,вт с 11:00 до 13:00; ср,чт с 08:00 до 13:00), через регистратуру;5. Психоневрологическое отделение, ул.Мира, д.12/1, каб.13, вход со стороны приёмного отделения (пн, ср с 10:00 до 13:00; вт с 10:00 до 12:00) химико-токсилогическое исследование;6. Поликлиника ЦРБ, ул. Махова, д.14, 2 этаж, каб.213,215, врач-инфекционист (пн-чт с 12:00 до 14:00), с результатами на ВИЧ;7. Поликлиника ЦРБ, ул. Махова, д.14, 2 этаж, каб.211, заключение терапевта (пт с 13:30 до 14:30).Анализы действительны в течении 3 месяцев от даты сдачи крови.